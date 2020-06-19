2020-06-19T07:32:18+03:00
Общество

«Средняя зарплата – 47 тысяч»: во время пандемии на Среднем Урале вырос спрос на медиков

Самыми востребованными специализациями стали терапевты и хирурги
Мария Трапезникова
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Во время пандемии на Среднем Урале вырос спрос на медиковВо время пандемии на Среднем Урале вырос спрос на медиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в это воскресенье, 21 июня, в России медики будут отмечать свой профессиональный праздник – День медицинского работника. Специально по этому случаю аналитики HeadHunter решеили выяснить, как поменялась ситуация с трудоустройством специалистов этой сферы во время пандемии.

Весной в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе было открыто в два раза больше вакансий, чем в прошлом году. И если раньше работодатели искали медперсонал в своем регионе, то сейчас этот пункт – необязателен.

- Подходящие кандидаты могут рассчитывать на помощи в организации переезда и даже на предоставление жилья, хотя бы временного, - рассказала руководитель пресс-службы HH Анна Осипова. – Работодателям, которые нуждаются в специалистах-медиках, сегодня стоит учитывать, что они конкурируют с больницами со всей страны.

Самыми востребованными специализациями стали терапевты и хирурги – на них пришлось порядка 32% всех вакансий. На втором месте оказался младший и средний медперсонал (30% вакансий), на третьем – специалисты по клиническим исследованиям (12%). Средняя зарплата медиков в разгар пандемии составила 47 тысяч рублей – это на семь тысяч больше, чем весной прошлого года.

Ситуация с коронавирусом повернулась таким образом, что работодатели готовы брать медиков и без опыта работы. В этом году большинство вакансий (74,8%) подходят таким специалистам. Стаж от года до трех лет требуется в 17,2% вакансий, от трех до шести – в 6,7%, больше шести – в 1,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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