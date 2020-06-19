2020-06-19T07:14:33+03:00
Общество

С начала года 28 свердловских водителей пытались подкупить полицейских

14 уголовных дел будут переданы в суд
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

За пять месяцев нового года в Свердловской области были пойманы 28 водителей, которые пытались подкупить инспекторов ГИБДД, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД. Суммы взяток составляли от 300 рублей до 37 тысяч. Следователи возбудили 14 уголовных дел.

- Чаще всего водители, управлявшие ТС в состоянии алкогольного опьянения, предлагают полицейским денежное вознаграждение, чтобы избежать ответственности, которая предусматривает крупный штраф и лишение прав, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Так, например, в начале февраля в Ивделе поймали мужчину, который дал взятку в 37 тысяч, чтобы на него не составляли административный протокол за отказ в прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В апреле поймали водителя из Нижнего Тагила, который предложил 30 тысяч.

Госавтоинспекция напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрены крупные штрафы, исправительные или принудительные работы и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Средняя зарплата – 47 тысяч»: во время пандемии на Среднем Урале вырос спрос на медиков
С начала года 28 свердловских водителей пытались подкупить полицейских
В Нижнем Тагиле за 125 миллионов отремонтируют еще пять дорог
На выезде из Екатеринбурга произошло ДТП: шестилетнего мальчика увезли в больницу
В Нижнем Тагиле выбрали пять дорог, которые будут отремонтированы в этом году
Евгений Ройзман получил первый отрицательный тест на коронавирус
Во время парада Победы 2020 домой к ветеранам придут волонтеры. Зачем: отвечает мэр Екатеринбурга
Когда в Екатеринбурге начнется строительство храма Святой Екатерины: отвечает Александр Высокинский
Александр Высокинский рассказал, как пройдет День города-2020 в Екатеринбурге
Для ветеранов Екатеринбурга два дня будут проводить персональные парады
Мэр Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с женским монастырем, который захватил опальный отец Сергий
В Свердловской области за сутки провели 9 598 исследований проб на коронавирус
ВТБ Лизинг предлагает автомобили FIAT на выгодных условиях
Сами пустили в квартиру: в Екатеринбурге лжесоцработники обокрали пенсионеров на 300 тысяч
В Екатеринбурге коллекторы заплатят 100 тысяч за частые звонки
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Екатеринбурге построят дачный поселок на 315 домов
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, сколько лет было тем, кто умер от коронавируса
Свердловский губернатор рассказал, продлят ли работающим пенсионерам старше 65 лет больничные
Электронную открытку смогут отправить пассажиры с вокзалов Свердловской магистрали
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
Почему в Свердловской области не снимают самоизоляцию: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»