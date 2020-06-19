С начала года 28 свердловских водителей пытались подкупить полицейских

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:14:33+03:00

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За пять месяцев нового года в Свердловской области были пойманы 28 водителей, которые пытались подкупить инспекторов ГИБДД, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД. Суммы взяток составляли от 300 рублей до 37 тысяч. Следователи возбудили 14 уголовных дел.

- Чаще всего водители, управлявшие ТС в состоянии алкогольного опьянения, предлагают полицейским денежное вознаграждение, чтобы избежать ответственности, которая предусматривает крупный штраф и лишение прав, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Так, например, в начале февраля в Ивделе поймали мужчину, который дал взятку в 37 тысяч, чтобы на него не составляли административный протокол за отказ в прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В апреле поймали водителя из Нижнего Тагила, который предложил 30 тысяч.

Госавтоинспекция напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрены крупные штрафы, исправительные или принудительные работы и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU