2020-06-19T06:29:45+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 125 миллионов отремонтируют еще пять дорог

Все они были включены в план на следующее лето
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле за 125 миллионов отремонтируют еще пять дорогВ Нижнем Тагиле за 125 миллионов отремонтируют еще пять дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле по поручению главы города Владислава Пинаева дополнительно отремонтируют еще пять дорог, которые выходят в проект БКАД. Ими стали участки на улицах: Монтажников, Заречная, Серова, Цементная и местный проезд по Черноисточинскому шоссе. На ремонт выделено 125 миллионов рублей.

- Планируется, что на Заречной и местном проезде по Черноисточинскому шоссе ремонт будет выполнен по всей протяженности дороги, на Монтажников он будет ограничен участком между улицами Садоводов и Зеленстроевская, на Серова – между Фрунзе и Первомайская, на Цементной – между Восточным шоссе и Проезжей, - объяснили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Все участки отремонтируют в этом году, хотя изначально они стояли в плане не следующий. Все необходимые конкурсные процедуры уже проведены, поэтому подрядчики смогут начать ремонты сразу после поступления финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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