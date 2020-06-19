На выезде из Екатеринбурга произошло ДТП: шестилетнего мальчика увезли в больницу

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:10:19+03:00

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Минувшим вечером на выезде из Екатеринбурга, на улице Проезжая, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Водитель иномарки Hyundai во время поворота налево на нерегулируемом перекрестке протаранил BMW, идущую по встречке.

От сильного удара пострадал шестилетний мальчик. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в ДГКБ №9.

- За рулем Hyundai сидела 25-летняя девушка, которая получила права только восемь месяцев назад. Она пояснила, что при повороте налево притормозила, чтобы пропустить встречный транспорт, повернула голову налево, посмотреть, не едет ли с переулка другой транспорт, и в этот момент почувствовала удар в переднюю часть машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

А за рулем BMW сидел 30-летний мужчина, стаж вождения которого тоже небольшой – всего 9 месяцев. Обе машины получили значительные вмятины. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция просит водителей, которые только недавно получили права, соблюдать ПДД, при совершении маневров быть предельно внимательными, перед началом поворота обязательно убедиться в его безопасности, а также соблюдать требование дорожных знаков и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU