18 Июнь 2020 2020-06-18T20:09:48+03:00

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В Нижнем Тагиле выбрали пять дорог, которые будут отремонтированы в этом году. По словам пресс-службы мэрии города, ремонтировать их будут при условии получения дополнительного финансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На их ремонт планируют потратить 125 миллионов. Привести в порядок решили улицы Монтажников, Заречная, Серова, Цементная и проезд по Черноисточинскому шоссе.

- Планируется, что на Заречной и местном проезде по Черноисточинскому шоссе ремонт будет выполнен по всей протяженности дороги, то на Монтажников он будет ограничен участком между улицами Садоводов и Зеленстроевская, на Серова – между улицами Фрунзе и Первомайская, на Цементной – между Восточным шоссе и улицей Проезжая, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что дороги выбраны таким образом, чтобы работы на них можно было провести в сжатые сроки и без перекрытия движения транспорта, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU