2020-06-18T14:07:36+03:00
Общество

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, сколько лет было тем, кто умер от коронавируса

В регионе за все время пандемии погибли 60 человек
Мария Трапезникова
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В регионе за все время пандемии погибли 60 человекВ регионе за все время пандемии погибли 60 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на сегодняшний день больше 10 тысяч заболевших. Из них выздоровели больше четырех тысяч, но еще 60 человек погибли. Замглавного врача Городского центра медицинской профилактики и главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, сколько лет было тем, кто скончался.

- Основная масса – пожилые люди, старше 65-70 лет. Даже от 70 до 90, - цитирует его региональный департамент информполитики. – Пожилому человеку, когда он имеет весь букет хронических заболеваний, вирус ухудшает все жизненные показатели. Хотя есть люди старше 80 лет, которые быстро выздоравливают, прекрасно себя чувствуют. Как правило, это те, кто ведет активный образ жизни.

При этом, по словам Александра Харитонова, пока нельзя сказать, какой уровень смертности в регионе, поскольку «пока нет детального анализа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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