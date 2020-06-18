Электронную открытку смогут отправить пассажиры с вокзалов Свердловской магистрали

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:44:30+03:00

Услуга бесплатная и реализована более чем на 340 крупнейших вокзалах по всей России

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Пассажиры и гости вокзальных комплексов теперь могут воспользоваться новым сервисом мгновенной отправки электронных открыток с живописными видами вокзалов. Услуга бесплатная и реализована более чем на 340 крупнейших вокзалах по всей России – от Владивостока до Калининграда. На Свердловской магистрали это вокзалы Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Пыть-Ях, Когалым, Нижневартовск.

Чтобы отправить электронную открытку в любую точку мира и порадовать близких людей, потребуется всего несколько минут. Для этого необходимо отсканировать камерой мобильного устройства специальный QR-код с афиши, размещенной на вокзале. На экране смартфона появится макет электронной открытки с тем вокзальным комплексом, где находится отправитель. Далее можно будет добавить сопроводительный текст и отправить открытку адресату через мессенджер или почтовый сервис.

Афиши с QR-кодами и пошаговой инструкцией размещены в залах ожидания, у кассовых окон и информационных экранов, а также рядом со стойками для зарядки мобильных устройств.