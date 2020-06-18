2020-06-18T13:57:42+03:00
Общество

Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны

Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности
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В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей.

Обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене.

Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться к проводнику своего вагона.

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Напомним, во исполнение предписания главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вагоны-рестораны были временно закрыты для посещения. В поездах, где они продолжили курсировать, пассажиры могли только заказать еду из вагона-ресторана с доставкой в вагон.

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