Уверял, что у него язва: уралец пытался «откосить» от армии фальшивой справкой, но угодил под суд

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:52:14+03:00

Молодой человек дошел с поддельной справкой до военного комиссариата, где его и раскрыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек дошел до военного комиссариата, где его и раскрыли

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В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили молодого человека, который пытался «откосить» от армии, подделав справку о том, что тяжело болеет. На него завели две статьи: «Уклонение от призыва на военную службу» и «Использование заведомо поддельного официального документа».

В апреле прошлого года ему пришла повестка, но он решил уклониться от призыва. Во время прохождения медкомиссии он предоставил врачу-терапевту фальшивую справку о том, что у него язва.

- На основании представленных сведений в тот же день молодой человек был признан комиссией временно негодным к прохождению военной службы и направлен на медосвидетельствование в областное медучреждение, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Точно такую же фальшивую справку он передал потом в военный комиссариат. Но его рассекретили и завели на него уголовное дело, которое после сбора всех доказательств передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU