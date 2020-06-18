Уверял, что у него язва: уралец пытался «откосить» от армии фальшивой справкой, но угодил под суд
В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили молодого человека, который пытался «откосить» от армии, подделав справку о том, что тяжело болеет. На него завели две статьи: «Уклонение от призыва на военную службу» и «Использование заведомо поддельного официального документа».
В апреле прошлого года ему пришла повестка, но он решил уклониться от призыва. Во время прохождения медкомиссии он предоставил врачу-терапевту фальшивую справку о том, что у него язва.
- На основании представленных сведений в тот же день молодой человек был признан комиссией временно негодным к прохождению военной службы и направлен на медосвидетельствование в областное медучреждение, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Точно такую же фальшивую справку он передал потом в военный комиссариат. Но его рассекретили и завели на него уголовное дело, которое после сбора всех доказательств передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU