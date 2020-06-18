2020-06-18T11:19:13+03:00
Общество

Салют в честь Дня Победы отгремит в трех районах Екатеринбурга

Военные дадут 30 залпов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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На военном полигоне под Екатеринбургом прошла генеральная тренировка праздничного салюта в честь Дня Победы. Ее провели артиллеристы ЦВО. Расчеты 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела, выполнив несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.

- 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – «Зося», - рассказали в пресс-службе ЦВО, а солдаты вермахта – «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

Во время праздничного салюта военные дадут 30 залпов. Также в небо выстрелит фейерверк из более пятисот салютных изделий. Напомним, что он пройдет вечером 24 июня. Его запустят сразу в трех районах города: на Уралмаше, Академическом и около стадиона «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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