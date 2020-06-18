В Екатеринбурге поймали воришку интернет-кабелей

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:32:04+03:00

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В Екатеринбурге наряд Росгвардии задержал мужчину, который пытался похитить провода для кабельного телевидения и Интернета. Инцидент произошел вчера днем – звонившие полицейские сообщили, что в третьем подъезде дома на улице Машиностроителей какой-то неизвестный срезает провода.

Росгвардейцы прибыли по адресу и поймали на чердаке того самого мужчину. При себе у него были кусачки и мешок с отрезками от оптоволоконного кабеля.

- Задержанным оказался местный житель 1976 года рождения, ранее судимый за причинение побоев, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Для установления точных обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Инструмент и части проводов у воришки забрали и приобщили к материалам проверки в качестве доказательств. Сейчас по факту полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU