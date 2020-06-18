2020-06-18T09:30:33+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку: в Екатеринбурге на штрафстоянке сгорели четыре машины

Местные жители считают, что это был поджог
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью на штрафстоянке, расположенной на улице Черепанова, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:00 о том, что там горят сразу четыре автомобиля. На место выехали восемь спасателей.

- На площади в один квадратный метр повреждены кузова и салоны четырех легковушек: Toyota Land Cruiser, Lexus RX 350, Nissan Pathfinder и Nissan Tiida, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем справились уже через 15 минут. Местные жители считают, что произошел поджог, поэтому вызвали на место полицию.

- В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства возгорания, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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