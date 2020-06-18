18 Июнь 2020 2020-06-18T07:36:07+03:00

В Екатеринбурге поймали мошенницу, обворовавшую горожан на шесть миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следователи УМВД России по Екатеринбургу закончили расследовать уголовное дело, заведенное на местную жительницу. Женщину обвиняют в многомиллионных аферах при постановке горожан на льготную очередь на получение жилья в рамках целевой программы. Она причина ущерб в размере шести миллионов рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 при поддержке коллег из городского УМВД, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Женщина в течение трех лет, с 2016 по 2019 года, обманывала доверчивых горожан под различными предлогами. К примеру, предлагала за вознаграждение оказать помощь в получении жилья – якобы через мэрию. И, по свидетельствам, обещала предоставить им льготные (за полцены) путевки в детские лагеря. Всего от ее рук пострадали 19 человек. Сумма варьировалась от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

- После обращения потерпевших в органы внутренних дел сыщики в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку. Ей оказалась безработная и ранее не судимая местная жительница, - рассказали в полиции.

Она полностью призналась во всем и рассказала, что все деньги потратила на себя. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в Верх-Исетский районный суд. До окончательного решения она будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU