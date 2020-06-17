На ЕВРАЗ КГОК запущен в работу первый экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:19:41+03:00

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В Северном карьере ЕВРАЗ Качканарского ГОКа в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию экскаватор Р&Н (входит в портфель брендов Komatsu) с объемом ковша 20 кубических метров. Импортный экскаватор подобной мощности впервые в России будет задействован на добыче железной руды.

В мероприятии принял участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов и исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

«Новый экскаватор приобретен в рамках программы стратегического развития комбината. Это производительная машина, надежная и удобная в использовании. Применение современной техники позволит нам увеличить производственную мощность комбината и вывести его на новый уровень развития», - отметил Денис Новоженов.

Экскаватор оснащен современной системой безопасности Red Kill Zone, которая предполагает создание прожекторами светящегося красного кольца вокруг экскаватора - это опасная зона, в которую нельзя заезжать или заходить при работе экскаватора. В темное время суток водитель самосвала будет видеть границы, куда он безопасно может заехать для погрузки горной массы.

Также на машине установлена экспертная система контроля всех узлов и агрегатов экскаватора. Система будет не только анализировать и сохранять информацию, но и подсказывать машинисту, какие приемы в работы использовать в нестандартных ситуациях. Помимо этого экскаватор будет включен в единую систему диспетчеризации, и параметры его работы будут автоматически передаваться в единую сеть комбината.

Экскаватор будет работать в связке с 240-тонными БелАЗами. На погрузку одной машины уходит 3,5 минуты и пять ковшей. Вес экскаватора составляет 775 тонн, высота почти 12 метров. Он приспособлен для работы в условиях резких перепадов температур от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия. Уровень шумоизоляции, вибрации в кабине управления соответствуют самым высоким стандартам качества, что подтверждено международными сертификатами.