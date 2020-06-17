2020-06-17T13:14:12+03:00
Общество

С начала пандемии из-за границы спецрейсами вернули 900 уральцев

В Кольцово с конца марта приземлились 74 эвакуационных бортов
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Куйвашев в InstagramФото: Евгений Куйвашев в Instagram
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С начала пандемии перед свердловскими властями встал очень непростой вопрос – как вернуть из-за границы всех застрявших там соотечественников? С конца марта при поддержке МИД России было организовано 75 вывозных рейсов для 900 жителей Свердловской области и более 300 иностранцев. Цифры озвучил губернатор Евгений Куйвашев.

- География рейсов – обширная. Люди возвращались, например, из Армении, Израиля, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Чехии и других стран, - написал глава региона на своей странице в Instagram.

На этой неделе домой вернулась группа детей, которые проходили лечение от онкологии в Швейцарии. В этом помогли МИД России и власти Москвы. А 9 июня из Екатеринбурга вылетел маленький ребенок в сопровождении мамы, которого должны были срочно госпитализировать в одну из итальянских клиник, где малыш сейчас проходит лечение.

- В этом случае нам очень помогли, в частности, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Италии Сергей Разов и почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, - добавил губернатор. – Действовать в таких случаях надо очень быстро, часто приходится решать вопросы в ручном режиме.

По словам главы региона, многие путешественники, понимая, насколько непросто согласовать в такой ситуации все тонкости и нюансы, с пониманием отнеслись к неожиданным переносам рейсов, необходимости соблюдения всех международных формальностей и двухнедельной изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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