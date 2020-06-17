2020-06-17T12:53:52+03:00
Общество

Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников: объясняет Евгений Куйвашев

Один из подписчиков губернатора с досадой заявил, что это может быть незаконно
Мария Трапезникова
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Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников?Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает вести свой блог в Instagram, отвечая на самые волнующие уральцев вопросы о коронавирусе и самоизоляции. Сегодня, 17 июня, один из подписчиков главы региона заявил, что у него в ГКБ №24 не принимают «передачки», которые он принес родственникам.

- В данном случае я не имею ввиду скоропортящиеся продукты или запрещенные. Речь идет о сухих продуктах, орехах и свежих фруктах. Не всем подходит или нравится то питание, которое дают в больнице, кто-то наедается таким количеством, - объясняет подписчик. – Я посмотрел практику других городов, в том числе и Москвы, и нигде нет такого. Я считаю, что запрет передач – это нарушение прав.

Губернатор объяснил такие запреты правилом «красных зон», в которых лежат больные коронавирусом.

- Сейчас там находятся 389 пациентов, из них 45 – в реанимации, свободных мест нет. Их лечением занимаются 170 медиков: сформировано три бригады, которые работают посменно (6 часов через 12). Нагрузка очень большая, во время рабочей смены нет ни одной свободной минуты, - объяснил глава региона.

А, по его словам, организация «передачек» - это процесс, который требует задействования медперсонала. И чем больше людей в «красной зоне», тем выше риск заражения среди сотрудников.

- Если среди медперсонала произойдет вспышка COVID-19, кто будет лечить пациентов? Поэтому в «красную зону» сейчас и разрешено передавать только самое необходимое: специфические медикаменты, средства связи и гигиенические принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников: объясняет Евгений Куйвашев
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