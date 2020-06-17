Таблетки, косметика и онлайн-курсы: на что тратились екатеринбуржцы на самоизоляции
Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» решили проанализировать статистику по интернет-тратам среди жителей Екатеринбурга и выяснили, на что они тратились во время самоизоляции больше и меньше всего.
Больше всего спрос увеличился на продукты – и немудрено, ведь целями днями приходится сидеть дома. В такие моменты хочется больше есть – и, желательно, чего-то не самого полезного. Кроме того, много денег екатеринбуржцы потратили на медицинские товары, косметику и онлайн-курсы.
- Оборот платежей за продукты в марте увеличился на 27%, в апреле – на 26%, в мае – на 29%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, - рассказали аналитики.
На медицинские товары средний чек увеличился в марте до 448 рублей, в апреле – до 502 рублей, в мае – до 419 рублей. Спрос на онлайн-курсы, тренинги, лекции и мастер-классы вырос на 22%. Средний чек на косметику увеличился в 2,6 раз.
А вот экономили жители Екатеринбурга больше всего на одежде, книгах, ресторанах, отелях и авиабилетах. И немудрено, ведь последние несколько пунктов просто не были доступны во время ограничительных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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