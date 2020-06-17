2020-06-17T10:33:05+03:00
Общество

Таблетки, косметика и онлайн-курсы: на что тратились екатеринбуржцы на самоизоляции

Экономили горожане больше всего на ресторанах, одежде и книгах
Мария Трапезникова
Поделиться:
Экономили горожане больше всего на ресторанах, одежде и книгахЭкономили горожане больше всего на ресторанах, одежде и книгахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» решили проанализировать статистику по интернет-тратам среди жителей Екатеринбурга и выяснили, на что они тратились во время самоизоляции больше и меньше всего.

Больше всего спрос увеличился на продукты – и немудрено, ведь целями днями приходится сидеть дома. В такие моменты хочется больше есть – и, желательно, чего-то не самого полезного. Кроме того, много денег екатеринбуржцы потратили на медицинские товары, косметику и онлайн-курсы.

- Оборот платежей за продукты в марте увеличился на 27%, в апреле – на 26%, в мае – на 29%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, - рассказали аналитики.

На медицинские товары средний чек увеличился в марте до 448 рублей, в апреле – до 502 рублей, в мае – до 419 рублей. Спрос на онлайн-курсы, тренинги, лекции и мастер-классы вырос на 22%. Средний чек на косметику увеличился в 2,6 раз.

А вот экономили жители Екатеринбурга больше всего на одежде, книгах, ресторанах, отелях и авиабилетах. И немудрено, ведь последние несколько пунктов просто не были доступны во время ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге
Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы
«Это будет бездарно»: фестиваль «Стенограффия» приостановил подготовку к новому сезону в Екатеринбурге
На Среднем Урале от коронавируса умерли еще три человека
«Трогал свои гениталии»: в Шарташском лесопарке паникующий эксгибиционист преследовал женщин
Таблетки, косметика и онлайн-курсы: на что тратились екатеринбуржцы на самоизоляции
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
В закрытом уральском городе оштрафовали бизнесмена, который подпольно торговал алкоголем
После праздничного салюта в Екатеринбурге не будет ходить общественный транспорт
Ветераны будут смотреть Парад Победы в Екатеринбурге по видеосвязи
На Среднем Урале стали реже обворовывать квартиры и угонять машины
Вспыхнули холодильники: в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин
Медики уральской больницы работали с «коронавирусными» пациентами без масок и перчаток
В Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублей
На Урале за 155 миллионов отремонтируют Серовский тракт
Частный бизнес на Среднем Урале оживает: за месяц число вакансий выросло на 89%
Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфи
Глава СКР России потребовал провести расследование таинственной гибели 23-летней свердловчанки
Проект УрФУ получил президентский грант в 15 миллионов
В Екатеринбурге отель Ramada, где лежали бессимптомные пациенты с коронавирусом, снова станет гостиницей
Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском
В полиции Екатеринбурга рассказали, как уберечься от квартирных краж