2020-06-17T10:07:28+03:00
Происшествия

В закрытом уральском городе оштрафовали бизнесмена, который подпольно торговал алкоголем

Он закупил 11 тысяч бутылок без акцизных марок
Мария Трапезникова
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В Новоуральске оштрафовали бизнесмена, который подпольно торговал алкоголемВ Новоуральске оштрафовали бизнесмена, который подпольно торговал алкоголемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новоуральске, что в Свердловской области, под суд отправили бизнесмена Сергея Лузина, которого обвиняют в нелегальной торговле наркотиками. Для этого у него не было соответствующей лицензии, однако, осознавая свои риски, он договорился с поставщиком и выкупил у него партию алкоголя без акцизных марок.

- В период с апреля 2017 по февраль 2018 злоумышленники приискали нежилое помещение, заключив договор аренды склада, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – С февраля по декабрь 2018 года Лузин купил 9 555 бутылок водки, 1 441 коньяка, шесть чачи и одну бренди на сумму выше 2,6 миллионов.

Все это они продали по ценам, ниже установленных законом. В декабре 2018 года бизнесмен закупил еще товар на сумму больше 34,5 тысяч, после чего продал мужчине. В тот же день его поймали полицейские. Свою вину мужчина не признал, а суд назначил ему штраф в 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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