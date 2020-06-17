2020-06-17T07:44:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублей

Зарплату не получили 119 сотрудников
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублейВ Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге предприятие по эксплуатации силового электрооборудования на объектах энергетики задолжало своим рабочим порядка 8,5 миллионов рублей. Зарплату не получили 119 сотрудников. Эта информация была направлена в суд.

- В рамках принудительных мер судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества и запрете на регистрационные действия в отношении ТС, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Такие жесткие меры сработали на руководителя компании, и он быстро выплатил своим сотрудникам все честно заработанные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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