В Екатеринбурге рабочим задолжали 8,5 миллионов рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:44:59+03:00

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В Екатеринбурге предприятие по эксплуатации силового электрооборудования на объектах энергетики задолжало своим рабочим порядка 8,5 миллионов рублей. Зарплату не получили 119 сотрудников. Эта информация была направлена в суд.

- В рамках принудительных мер судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества и запрете на регистрационные действия в отношении ТС, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Такие жесткие меры сработали на руководителя компании, и он быстро выплатил своим сотрудникам все честно заработанные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU