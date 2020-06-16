В Екатеринбурге отель Ramada, где лежали бессимптомные пациенты с коронавирусом, снова станет гостиницей

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:44:40+03:00

Сначала в здании отеля проведут дезинфекцию, а к 27 июня начнут принимать гостей

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Стало известно, когда отель Ramada в Екатеринбурге снова начнет работать как гостиница. Напомним, сейчас там располагаются пациенты с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. С 27 июня отель начнет принимать гостей.

- Перед открытием во всем комплексе Ramada by Wyndham Yekaterinburg будут проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия сотрудниками Роспотребнадзора. Мы заботимся о безопасности наших гостей и сотрудников комплекса, - сообщило руководство комплекса.

Напомним, в Свердловской области к 16 июня зарегистрировано 9 789 случаев коронавируса. Только за последние сутки к общей статистике прибавилось 231 человек. Однако, свердловские власти считают, что регион по числу заболевших находится на плато и скоро пандемия пойдет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU