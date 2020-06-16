Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:48:12+03:00

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Появился фоторобот мужчины, который ехал на роликах и сбил пожилую женщину. Это случилось 1 июня на велосипедной дорожке «Тропы здоровья». Бабушка шла по дорожке, когда ее сбил незнакомец. Пострадавшая упала и от полученных травм вскоре скончалась.

Следственный комитет завел уголовное дело и начал разыскивать виновника. Свидетели помогли узнать, как выглядел сбежавший роллер.

- Мужчина был одет в спортивную одежду тёмно-болотного цвета - шорты, кофта (с длинным или коротким рукавом). Из экипировки на нём имелись наколенники, налокотники, шлем чёрного цвета. Мужчина был в очках (возможно, с диоптриями) с оправой чёрного цвета. Волосы тёмно-русого цвета. На лице имел щетину (небритость). Славянской внешности, среднего телосложения. Рост около 175-180 см (с учётом высоты роликовых коньков). Возраст 25-30 лет, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Свердловской области.

Также в следственном комитете просят помощи других свидетелей инцидента. Всем, кто узнал мужчину на фото, нужно звонить по телефону: 8(34369)4-96-07, либо в ОМВД России по г. Берёзовский по номеру телефона: 8-950-202-24-92.

ИСТОЧНИК KP.RU