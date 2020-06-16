2020-06-16T17:48:12+03:00
Общество

Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском

С помощью свидетелей удалось составить фоторобот мужчины, которого разыскивает полиция
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

Появился фоторобот мужчины, который ехал на роликах и сбил пожилую женщину. Это случилось 1 июня на велосипедной дорожке «Тропы здоровья». Бабушка шла по дорожке, когда ее сбил незнакомец. Пострадавшая упала и от полученных травм вскоре скончалась.

Следственный комитет завел уголовное дело и начал разыскивать виновника. Свидетели помогли узнать, как выглядел сбежавший роллер.

- Мужчина был одет в спортивную одежду тёмно-болотного цвета - шорты, кофта (с длинным или коротким рукавом). Из экипировки на нём имелись наколенники, налокотники, шлем чёрного цвета. Мужчина был в очках (возможно, с диоптриями) с оправой чёрного цвета. Волосы тёмно-русого цвета. На лице имел щетину (небритость). Славянской внешности, среднего телосложения. Рост около 175-180 см (с учётом высоты роликовых коньков). Возраст 25-30 лет, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Свердловской области.

Также в следственном комитете просят помощи других свидетелей инцидента. Всем, кто узнал мужчину на фото, нужно звонить по телефону: 8(34369)4-96-07, либо в ОМВД России по г. Берёзовский по номеру телефона: 8-950-202-24-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге отель Ramada, где лежали бессимптомные пациенты с коронавирусом, снова станет гостиницей
Стало известно, как выглядел роллер, сбивший насмерть бабушку в Березовском
В полиции Екатеринбурга рассказали, как уберечься от квартирных краж
Уральские журналиста заступились за екатеринбуржца, который толкнул православного активиста Румянцева
Герою войны Николаю Кузнецову, который стал прообразом Штирлица, посвятили выставку в Екатеринбурге
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Сколько уральцев заработали иммунитет к коронавирусу: отвечает министр здравоохранения
«Это сезонный подъем»: в Свердловской области начали чаще болеть пневмонией
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановую медпомощь: отвечает министр здравоохранения
На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне
Сильный ветер, грозы и дожди: на Средний Урал снова идет непогода
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов