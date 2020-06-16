Герою войны Николаю Кузнецову, который стал прообразом Штирлица, посвятили выставку в Екатеринбурге

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге 24 июня откроется выставка, посвященная самым известным уральским героям Великой Отечественной войны. Только увидеть ее можно в онлайн-формате. Сама экспозиция расположится в музейном комплексе «Россия – моя история», зрителям расскажут о героическом подвиге разведчика Николая Кузнецова.

Николай Кузнецов родился в уральской деревне. В годы Великой Отечественной войны он стал символом подвига, бойцом, которого боялись враги. Кузнецов выполнял самые опасные задания в тылу под маской немецкого офицера так, что раскрыть его так и не смогли. Короткая, но яркая история подвига разведчика Кузнецова легла в основу создания образа Штирлица и многих других советских кинематографических героев.

- Кузнецов круче Джеймса Бонда, — считает директор парка Наталья Прошина. — Это реальный человек, а не персонаж боевика. Советский разведчик, владевший несколькими языками, мастерски действовал в тылу врага во время войны, добывая ценные сведения для руководства СССР.

Напомним, открытие выставки пройдет во время празднования Дня Победы, которое состоится 24 июня. В тот же день состоится и традиционный парад военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU