На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:34:43+03:00

Один из них был в футболке с изображением свастики

Изменить размер текста: A A

Прокуратура пригорода Екатеринбурга, Березовского, во время мониторинга соцсетей наткнулась на видео, сделанное два года назад. На нем группа подростков станцевала рядом с мемориальным комплексом, на Вечном огне.

- Семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня на постаменте мемориала и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом один из молодых людей, танцевавших в центре группы, был одет в футболку с изображением свастики.

Видео было обработано, смонтировано и выложено в соцсети одним из подростков. Прокуратура Березовского направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. После этого было возбуждено дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

ИСТОЧНИК KP.RU