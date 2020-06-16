2020-06-16T14:34:43+03:00
Происшествия

На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне

Один из них был в футболке с изображением свастики
Мария Трапезникова
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Подростки выложили видео с танцами в соцсетиПодростки выложили видео с танцами в соцсетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура пригорода Екатеринбурга, Березовского, во время мониторинга соцсетей наткнулась на видео, сделанное два года назад. На нем группа подростков станцевала рядом с мемориальным комплексом, на Вечном огне.

- Семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня на постаменте мемориала и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом один из молодых людей, танцевавших в центре группы, был одет в футболку с изображением свастики.

Видео было обработано, смонтировано и выложено в соцсети одним из подростков. Прокуратура Березовского направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. После этого было возбуждено дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

ИСТОЧНИК KP.RU

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