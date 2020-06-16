На Урале завели уголовное дело на подростков, которые станцевали на Вечном огне
Прокуратура пригорода Екатеринбурга, Березовского, во время мониторинга соцсетей наткнулась на видео, сделанное два года назад. На нем группа подростков станцевала рядом с мемориальным комплексом, на Вечном огне.
- Семеро молодых людей встали в непосредственной близости от Вечного огня на постаменте мемориала и под музыку начали исполнять неопределенные танцевальные движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом один из молодых людей, танцевавших в центре группы, был одет в футболку с изображением свастики.
Видео было обработано, смонтировано и выложено в соцсети одним из подростков. Прокуратура Березовского направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. После этого было возбуждено дело по статье «Реабилитация нацизма, то есть осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».
ИСТОЧНИК KP.RU