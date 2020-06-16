На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
В Сосьвинском районе Свердловской области произошло ЧП – после разрыва трубы «Транснефть-Сибирь» на 838 километре разлилась нефть. Инцидент произошел недалеко от нефтеперекачивающей станции НПС «Сосьва», расположенной в поселке Кошай. На место разлива для того, чтобы установить все точные обстоятельства, выехал Серовский городской прокурор Алексей Рубанов.
- По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены причины и характер экологического происшествия, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
При наличии оснований, после проверки, будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU