На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:34:48+03:00

Сейчас специалисты устанавливают причины и размер ущерба ЧП

Изменить размер текста: A A

В Сосьвинском районе Свердловской области произошло ЧП – после разрыва трубы «Транснефть-Сибирь» на 838 километре разлилась нефть. Инцидент произошел недалеко от нефтеперекачивающей станции НПС «Сосьва», расположенной в поселке Кошай. На место разлива для того, чтобы установить все точные обстоятельства, выехал Серовский городской прокурор Алексей Рубанов.

- По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены причины и характер экологического происшествия, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При наличии оснований, после проверки, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU