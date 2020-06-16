Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:27:08+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев, которые связаны с режимом самоизоляции и пандемией коронавируса. На этот раз один из жителей поинтересовался, почему в Екатеринбурге работает крупный строительный магазин «Леруа Мерлен», тогда как все остальные ТЦ закрыты. «Там ни о какой дистанции не может быть и речи, магазин битком набит людьми», - жалуется подписчик губернатора.

Евгений Куйвашев объяснил, что исключения действительно с самого начала делались только для магазинов, продающих продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Но с 9 июня открыться разрешили и непродовольственным магазинам с отдельными выходами на улицу и площадью до 400 «квадратов».

- Что касается крупных предприятий, таких как «Леруа Мерлен», то им были даны дополнительные рекомендации о необходимости соблюдения ограничений на максимальное количество людей, разделение потоков посетителей и так далее, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, в магазинах регулярно проводятся проверки и те, кто их нарушает, получают серьезные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU