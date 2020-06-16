Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:07:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые Свердловской области, представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора разрабатывают специальную комплексную программу «Общественное здоровье уральцев». Как конкретно она будет работать, пока неясно, все на стадии разработки. Однако, по словам губернатора Евгения Куйвашева, она защитит жителей от будущих угроз и болезней, сможет снизить влияние эпидемий на экономику региона.

- Нужно более внимательно подходить к вопросу обеззараживания общественных пространств, подъездов, общественного транспорта, - написал губернатор на своей странице в Instagram. – Санитайзеры и, в определенных условиях, маски станут нашим обычным атрибутом жизни.

Евгений Куйвашев уже сформировал рабочую группу по разработке новой программы. Возглавляет ее ректор УГМУ Ольга Ковтун. Все предложения будут обсуждаться в правительстве с депутатами и с общественными организациями.

Напомним, на сегодняшний день в регионе больше 9,7 тысяч зараженных. Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU