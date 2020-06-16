2020-06-16T13:07:53+03:00
Общество

Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней

Губернатор Евгений Куйвашев уже сформировал рабочую группу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Губернатор Евгений Куйвашев уже сформировал рабочую группуГубернатор Евгений Куйвашев уже сформировал рабочую группуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ученые Свердловской области, представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора разрабатывают специальную комплексную программу «Общественное здоровье уральцев». Как конкретно она будет работать, пока неясно, все на стадии разработки. Однако, по словам губернатора Евгения Куйвашева, она защитит жителей от будущих угроз и болезней, сможет снизить влияние эпидемий на экономику региона.

- Нужно более внимательно подходить к вопросу обеззараживания общественных пространств, подъездов, общественного транспорта, - написал губернатор на своей странице в Instagram. – Санитайзеры и, в определенных условиях, маски станут нашим обычным атрибутом жизни.

Евгений Куйвашев уже сформировал рабочую группу по разработке новой программы. Возглавляет ее ректор УГМУ Ольга Ковтун. Все предложения будут обсуждаться в правительстве с депутатами и с общественными организациями.

Напомним, на сегодняшний день в регионе больше 9,7 тысяч зараженных. Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов