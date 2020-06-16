На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, три недели нельзя будет проехать по улице Народного Фронта, около дома №47. Дело в том, что с 20 июня по 12 июля на участке будут прокладывать канализационные сети. Работы будет проводить ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства.
- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Народного Фронта, Победы, Молодежи и переулку Никитина, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Администрация просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU