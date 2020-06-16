На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:56:33+03:00

С 20 июня по 12 июля на участке будут прокладывать канализационные сети

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В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, три недели нельзя будет проехать по улице Народного Фронта, около дома №47. Дело в том, что с 20 июня по 12 июля на участке будут прокладывать канализационные сети. Работы будет проводить ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства.

- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Народного Фронта, Победы, Молодежи и переулку Никитина, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Администрация просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU