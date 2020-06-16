2020-06-16T12:56:33+03:00
Общество

На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта

С 20 июня по 12 июля на участке будут прокладывать канализационные сети
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Google MapsФото: Google Maps
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, три недели нельзя будет проехать по улице Народного Фронта, около дома №47. Дело в том, что с 20 июня по 12 июля на участке будут прокладывать канализационные сети. Работы будет проводить ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства.

- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Народного Фронта, Победы, Молодежи и переулку Никитина, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Администрация просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через систему быстрых платежей
На севере Урала после прорыва трубы разлилась нефть
Почему «Леруа Мерлен» работает, а другие ТЦ в Екатеринбурге – нет: отвечает губернатор
Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Ученые создают программу, которая защитит уральцев от болезней
На Уралмаше на три недели перекрывают улицу Народного Фронта
В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы
На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»
Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов