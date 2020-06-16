2020-06-16T11:34:17+03:00
Общество

Губернатор Свердловской области присвоил Андрею Симановскому звание «Почетного гражданина»

Владелец «Сима Ленда» получил новый статус «за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического благополучия»
Юлия СТАЛИНА
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Олигарх Андрей Симановский.Олигарх Андрей Симановский.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Олигарх Андрей Симановский получил звание «Почетного гражданина Свердловской области». Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев 15 июня. В документе объясняется, за какие заслуги владелец «Сима Ленда» обрел новый статус.

- За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, - говорится в указе.

Напомним, во время пандемии Андрей Симановский разместил в «Сима Ленде» массовое производство о пошиву масок, которое было доставлено из Китая. Ранее бизнесмен также получил из рук Куйвашева орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которым он был награждён по указу президента Путина.

Также Андрей Симановский известен как любитель помпезного стиля. Офис его компании украшен золотом и дорогой мебелью. В прошлом году олигарх сделал родную школу на Химмаше знаменитой на весть мир. Он сделал ремонт в вестибюле учебного заведения и коридорах, украсив стены золотом и мрамором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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