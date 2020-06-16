Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:20:59+03:00

Частный дом у мужчины не был подключен к источникам газоснабжения

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в краже газа. У мужчины – свой дом в Чкаловском районе, который не подключен в законном порядке к продолженным источникам газоснабжения.

В декабре прошлого года мужчина при помощи газового ключа сам подключил свой дом к сети, чтобы у него заработала газовая плита и печная газовая горелка. Таким воровством он занимался четыре месяца, пока в марте этого года его не поймали специалисты «Екатеринбурггаза». Компании был причинен ущерб в 100 тысяч.

На мужчину завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU