Екатеринбуржец четыре месяца воровал газ, чтобы готовить еду
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в краже газа. У мужчины – свой дом в Чкаловском районе, который не подключен в законном порядке к продолженным источникам газоснабжения.
В декабре прошлого года мужчина при помощи газового ключа сам подключил свой дом к сети, чтобы у него заработала газовая плита и печная газовая горелка. Таким воровством он занимался четыре месяца, пока в марте этого года его не поймали специалисты «Екатеринбурггаза». Компании был причинен ущерб в 100 тысяч.
На мужчину завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU