16 Июнь 2020 2020-06-16T11:07:00+03:00

Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под суд отправили экс-руководителя регионального УФССП России. Женщину обвиняют в получении взятки через посредника в размере 1,7 миллионов рублей. Деньги ей передал гендиректор одной из компаний, чтобы та вынесла постановление о снятии ареста с нескольких объектов недвижимости.

- Указанные исполнительные производства находились в производстве межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области, деятельность которого в силу должностных полномочий координировала обвиняемая, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело и передали в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU