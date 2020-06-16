2020-06-16T11:07:00+03:00
Происшествия

Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионов

На нее завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Под суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионовПод суд отправили экс-руководителя свердловских приставов за взятку в 1,7 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили экс-руководителя регионального УФССП России. Женщину обвиняют в получении взятки через посредника в размере 1,7 миллионов рублей. Деньги ей передал гендиректор одной из компаний, чтобы та вынесла постановление о снятии ареста с нескольких объектов недвижимости.

- Указанные исполнительные производства находились в производстве межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Свердловской области, деятельность которого в силу должностных полномочий координировала обвиняемая, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело и передали в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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