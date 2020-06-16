В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:38:09+03:00

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В полицию Екатеринбурга обратилась местная 70-летняя жительница, которая рассказала, что перевела мошенникам 1,6 миллионов рублей. В конце марта ей с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из крупных кредитных организаций. Он спросил, не покупала ли пенсионерка лекарства через Интернет.

- Женщина призналась, что действительно приобретала таблетки от сахарного диабета, но они ей не помогли, на что неизвестный, сославшись на «Постановление Правительства» предложил ей компенсацию в размере 584 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

При этом, по словам звонившего, ей нужно было перечислить на указанный счет в качестве налога 30 тысяч. Пенсионерка согласилась и сделала все, что с нее требовали. После этого неизвестный стал звонить ей каждый день, и по его требованию пенсионерка сделала еще несколько переводов, суммы которых варьировались от 50 до 200 тысяч. А в мае – еще несколько, на сумму в 468 тысяч.

15 мая пенсионерке позвонил другой номер, начинающийся с цифр «+7 800», и человек на другом конце провода, представившись менеджером, пояснил, что нужно перевести еще деньги. После пенсионерке позвонила неизвестная женщина, поинтересовалась, почему деньги переводились частями, и объяснила, что налог надо заплатить одним получением. В итоге, бабушка перевела еще 234 тысячи.

- После ей позвонил ранее звонивший «менеджер» и пояснил, что на имя пенсионерки будет открыта ячейка с деньгами в размере 1,1 миллиона, и при этом для ее открытия нужно еще перевести 350 тысяч, - добавили в полиции. – Женщина так и сделала.

Спустя время пенсионерка заподозрила неладное. Она решила перезвонить на номера, однако они были недоступны. Тогда женщина обратилась в полицию. Сейчас по факту заведено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU