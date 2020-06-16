2020-06-16T09:38:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона

Пенсионерка с марта систематически переводила деньги с карты неизвестным людям
Мария Трапезникова
Поделиться:
Пенсионерка с марта систематически переводила деньги с карты неизвестным людямПенсионерка с марта систематически переводила деньги с карты неизвестным людямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию Екатеринбурга обратилась местная 70-летняя жительница, которая рассказала, что перевела мошенникам 1,6 миллионов рублей. В конце марта ей с московского номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из крупных кредитных организаций. Он спросил, не покупала ли пенсионерка лекарства через Интернет.

- Женщина призналась, что действительно приобретала таблетки от сахарного диабета, но они ей не помогли, на что неизвестный, сославшись на «Постановление Правительства» предложил ей компенсацию в размере 584 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

При этом, по словам звонившего, ей нужно было перечислить на указанный счет в качестве налога 30 тысяч. Пенсионерка согласилась и сделала все, что с нее требовали. После этого неизвестный стал звонить ей каждый день, и по его требованию пенсионерка сделала еще несколько переводов, суммы которых варьировались от 50 до 200 тысяч. А в мае – еще несколько, на сумму в 468 тысяч.

15 мая пенсионерке позвонил другой номер, начинающийся с цифр «+7 800», и человек на другом конце провода, представившись менеджером, пояснил, что нужно перевести еще деньги. После пенсионерке позвонила неизвестная женщина, поинтересовалась, почему деньги переводились частями, и объяснила, что налог надо заплатить одним получением. В итоге, бабушка перевела еще 234 тысячи.

- После ей позвонил ранее звонивший «менеджер» и пояснил, что на имя пенсионерки будет открыта ячейка с деньгами в размере 1,1 миллиона, и при этом для ее открытия нужно еще перевести 350 тысяч, - добавили в полиции. – Женщина так и сделала.

Спустя время пенсионерка заподозрила неладное. Она решила перезвонить на номера, однако они были недоступны. Тогда женщина обратилась в полицию. Сейчас по факту заведено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Держались два дня: на Среднем Урале за сутки от коронавируса погибли четыре человека
В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона
Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада
В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи
Tele2 и фонд “Навстречу переменам” помогают социальному бизнесу во время пандемии
Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублей
В Екатеринбурге снесут еще две ветхие двухэтажки
Все-таки пройдет: фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионов
Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»
«Это не для горожан»: активисты Екатеринбурга выступили против реконструкции Парка XXII Партсъезда
Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»
В ЦВО объяснили, как военные защитятся от коронавируса во время парада в Екатеринбурге
Что делать детям, чьих родителей забрали на карантин по COVID-19: отвечает оперштаб по борьбе с болезнью
«Спешно покинул заседание»: епархиальный суд над экс-духовником Поклонской в Екатеринбурге перенесли на 26 июня
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
В Сухом Логу бизнесмену-охотнику придется заплатить полмиллиона за незаконно убитых косуль
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами