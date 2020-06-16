Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:06:23+03:00

Всего в репетиции участвовали 23 самолета и вертолета ЦВО

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Утром 16 июня в небе над Каменском-Уральским прошла тренировка авиапарада в честь Победы в Великой Отечественной войне. В ней впервые принял участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛ отдельного транспортного авиационного авиаполка ЦВО. Вместе с ним с военного аэродрома Кольцово поднялись еще три самолета: Л-410, Ан-12 и Ан026.

- В ходе тренировочного пролета над аэродромом в Свердловской области при скорости около 400 км/час и высоте более 300 метров, экипажи осуществили сбор в единый строй в заранее определенном районе и при строгом соблюдении дистанции выполнили пролет над аэродромом Каменск-Уральский, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В репетиции участвовали 23 самолета и вертолета

Всего в репетиции авиапарада поучаствовали 23 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.

Тренировка прошла в небе над Каменском-УральскимФото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарадаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что изначально Парад Победы должен был пройти традиционно 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на более поздний срок – на 24 июня. Этот день официально по всей стране сделали выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU