2020-06-16T09:06:23+03:00
Общество

Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада

Всего в репетиции участвовали 23 самолета и вертолета ЦВО
Мария Трапезникова
Поделиться:
Впервые в репетиции принял участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛВпервые в репетиции принял участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром 16 июня в небе над Каменском-Уральским прошла тренировка авиапарада в честь Победы в Великой Отечественной войне. В ней впервые принял участие пассажирский самолет Ту-134 УБЛ отдельного транспортного авиационного авиаполка ЦВО. Вместе с ним с военного аэродрома Кольцово поднялись еще три самолета: Л-410, Ан-12 и Ан026.

- В ходе тренировочного пролета над аэродромом в Свердловской области при скорости около 400 км/час и высоте более 300 метров, экипажи осуществили сбор в единый строй в заранее определенном районе и при строгом соблюдении дистанции выполнили пролет над аэродромом Каменск-Уральский, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

В репетиции участвовали 23 самолета и вертолета

В репетиции участвовали 23 самолета и вертолета

Всего в репетиции авиапарада поучаствовали 23 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26.

Тренировка прошла в небе над Каменском-Уральским Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренировка прошла в небе над Каменском-УральскимФото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарадаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что изначально Парад Победы должен был пройти традиционно 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на более поздний срок – на 24 июня. Этот день официально по всей стране сделали выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона
Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада
В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи
Tele2 и фонд “Навстречу переменам” помогают социальному бизнесу во время пандемии
Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублей
В Екатеринбурге снесут еще две ветхие двухэтажки
Все-таки пройдет: фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионов
Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»
«Это не для горожан»: активисты Екатеринбурга выступили против реконструкции Парка XXII Партсъезда
Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»
В ЦВО объяснили, как военные защитятся от коронавируса во время парада в Екатеринбурге
Что делать детям, чьих родителей забрали на карантин по COVID-19: отвечает оперштаб по борьбе с болезнью
«Спешно покинул заседание»: епархиальный суд над экс-духовником Поклонской в Екатеринбурге перенесли на 26 июня
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
В Сухом Логу бизнесмену-охотнику придется заплатить полмиллиона за незаконно убитых косуль
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами