2020-06-16T07:58:05+03:00
Происшествия

Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублей

Теперь руководству грозит до пяти лет колонии
Мария Трапезникова
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Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублейВладельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга по заявлению Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» завела уголовное дело на руководство тепличного хозяйства. Владельцы без договора с компанией и в обход приборов учета подключились к тепловым сетям. Такая нелегальная врезка принесла ущерб в 1 миллион рублей.

- Врезка была обнаружена во время проверки объектов теплоснабжения города. В ходе расследования было установлено, что предприниматель на протяжении всего отопительного периода 2019-2020 года незаконно отапливал теплицы, не оплачивая потребленный ресурс поставщику, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Теперь, после возбуждения уголовного дела, руководству хозяйства грозит до пяти лет колонии. Всего в этом году энергетики выявили 14 подобных нелегальных врезок в теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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