«Испугался родителей и уехал»: в Екатеринбурге подросток без прав сбил пятилетнего мальчика на самокате

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:06:16+03:00

17-летний юноша решил научиться водить, но выбрал для этого не самое удачное место - стадион

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Минувшим вечером, 9 июня, около 21:35, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик. В районе дома №183 на улице Куйбышева водитель «Лады», выезжая со стадиона, сбил ребенка, после чего уехал с места аварии. Мальчика с травмами разной степени тяжести госпитализировали в ДГКБ №9.

- Водителя «Лады» нашли. Им оказался 17-летний юноша, у которого не было прав. За это его привлекли к административной ответственности, также решается вопрос о мере ответственности за оставление места ДТП, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Автомобиль по договору купли-продажи принадлежит 17-летнему другу водителя, совершившего наезд. Машину он купил недавно.

Оказалось, что водитель попросил друга научить его водить, но только в безопасном месте, на территории корта. Когда он заезжал на территорию, то заметил ребенка, катающегося на самокате. Мальчик, увидев машину, резко поменял направление и поехал в ее сторону. Водитель попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

После удара к ребенку сразу же подбежали двое взрослых, которыми оказались родители мальчика. Из-за агрессии, которую они начали проявлять, юноша испугался и уехал с места аварии, но потом вернулся – уже пешком.

- Как пояснили родители пострадавшего мальчика, они регулярно посещают данный корт, чтобы ребенок мог безопасно кататься, появление машины для них стало неожиданностью, - добавили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания. Материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что водителю, который сел за руль без прав, грозит штраф до 15 тысяч рублей. Хозяину машины, который передал управление, также «светит» штраф – в 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU