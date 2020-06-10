2020-06-10T06:37:51+03:00
Общество

Стильно и минималистично: на берегу Шарташа установят 200-метровую скамейку

Сколько придется потратить на ее создание, пока неизвестно
Мария Трапезникова
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Фото: Moony RocksФото: Moony Rocks
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На набережной Шарташского лесопарка, который сейчас активно благоустраивают, планируют установить гигантскую скамейку для посетителей. Эскизами поделился на своей странице в Facebook директор парка Артур Зиганшин. Выглядит она очень лаконично, сохраняя минимализм в деталях, и стильно.

- Идея пришла в голову спонтанно. Мы встретились с Тимуром Абдуллаевым и ребятам из проектного бюро Moony Rocks. Я поделился своими мыслями, они показали свои разработки по малым архитектурным формам, в том числе по скамейкам, - рассказал Артур Зиганшин. – Это была абсолютно партнерская работа – они сделали эскизы безвозмездно. Мне понравилось.

Фото: Moony Rocks

Фото: Moony Rocks

Фото: Moony Rocks

Фото: Moony Rocks

Сколько придется потратить на установку скамейки, пока неизвестно. Кстати, чуть раньше архитекторы из мастерской «Городское планирование», которые разрабатывают мастер-план благоустроенного лесопарка, показали эскизы того, как территория будет выглядеть после реконструкции .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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