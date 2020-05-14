Первобытные и антивандальные: архитекторы показали эскизы скамеек и урн для Шарташского парка

14 Май 2020 2020-05-14T06:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Архитектурная мастерская «Городское планирование», которая занимается разработкой мастер-плана по благоустройству Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, выставила на обсуждения эскизы скамеек и урн, которые они планируют установить в парке.

Основными критериями при разработке для архитекторов стали: антивандальность (объекты должны быть такими, чтобы их невозможно было бы сломать), экологичность, долговечность, а также отражение идентичности лесопарка.

Фото: Михаил Попов

- Идентичность мы искали в Каменных палатках, на заброшенных каменоломнях, в древности озера Шарташ, а также на заводе ЖБИ и в бетоне, - рассказали на своей странице в Facebook руководитель проекта Михаил Попов. – В результате этих поисков получились массивные угловатые объекты неправильной формы из арт-бетона.

Архитектор также уточняет, в речь идет не о настоящем, строительном бетоне, а именно об арт-бетоне с полимерами и добавками. Ему можно придать любую форму, фактуру и цвет. Он прочный и долговечный.

Фото: Михаил Попов

Ранее мы рассказывали, что мастерская «Горплан» выиграла конкурс на создание мастер-плана для реконструкции. Но перед тем, как разработать план, специалисты провели несколько встреч и анкетирований, чтобы собрать мнения горожан о том, что они хотели бы изменить в лучшую сторону в парке. И их решения стали основой для принятия проектных решений. Многие из посетителей выступили против застройки в границах Шарташского лесопарка и рубки деревьев. Для работы архитекторы сняли парк с высоты птичьего полета, показав три панорамы с разных точек.

ИСТОЧНИК KP.RU