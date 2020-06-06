Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом
В субботу, 6 июня, на трассе под Екатеринбургом в районе города Ревда в ДТП пострадали четыре человека. Трое из участников аварии - сотрудники екатеринбургского «Теле-клуба».
Причиной ДТП стал выезд водителя внедорожника на встречную полосу движения, по которой ехал автомобиль Volvo с тремя сотрудникам концертной площадки. Все участники аварии попали в больницу №1 Первоуральска.
- Переломов у нас, слава Богу, нет. Мне зашили голову, отпускают домой. Водителя оставляют в больнице. Полиция сказала, что, если бы не Volvo, на которым мы ехали, нам был бы полный конец, - рассказывает пострадавшая в аварии руководитель отдела промо в «Теле-клубе» Ксения Табашникова.
ИСТОЧНИК KP.RU