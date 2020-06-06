2020-06-06T19:08:02+03:00
Происшествия

Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом

Пострадали четыре человека
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Авария произошла из-за выезда на встречную полосуАвария произошла из-за выезда на встречную полосуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 6 июня, на трассе под Екатеринбургом в районе города Ревда в ДТП пострадали четыре человека. Трое из участников аварии - сотрудники екатеринбургского «Теле-клуба».

Причиной ДТП стал выезд водителя внедорожника на встречную полосу движения, по которой ехал автомобиль Volvo с тремя сотрудникам концертной площадки. Все участники аварии попали в больницу №1 Первоуральска.

- Переломов у нас, слава Богу, нет. Мне зашили голову, отпускают домой. Водителя оставляют в больнице. Полиция сказала, что, если бы не Volvo, на которым мы ехали, нам был бы полный конец, - рассказывает пострадавшая в аварии руководитель отдела промо в «Теле-клубе» Ксения Табашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом
Редкий хищник: в Екатеринбург привезли раненого змееяда, занесенного в Красную книгу
В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров
В Екатеринбурге почти в два раза снизилось число заражений коронавирусом
В Екатеринбурге таксист устроил ДТП с рикошетом
Губернатор Свердловской области примет решение по ограничительным мерам 8 июня
На Урале полицейский спас малыша, которого забыла мать, отправившись на шоппинг
В свердловском оперштабе пояснили, почему детей и родителей отправляют в разные больницы
В Екатеринбурге завершились поиски 17-летней Сабрины Ибраевой, которая пропала 9 мая
«Половина случаев в Чкаловском районе»: в Екатеринбурге активизировались фальшивомонетчики
«Эвакуировались 25 человек»: в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит»
Евгений Куйвашев объяснил, почему в уральских больницах перестали колоть иммуноглобулин после укусов клещей
Могут ли магазины продавать алкоголь на вынос после 19.00 в Екатеринбурге и Свердловской области: отвечает губернатор
Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев
Свердловчанам разрешили посещать кладбища в Троицу
«Такси-корона»: по Екатеринбургу круглосуточно курсируют микроавтобусы для перевозки горожан с подозрением на коронавирус
Для проведения ЕГЭ в свердловских школах установят три тысячи камер
Что делать, если был контакт с больным коронавирусом: отвечает вице-губернатор Креков
Второй раз на те же грабли: уральца отправили в колонию за пьяную езду
Глава СКР России взял на контроль дело о гибели 23-летней уралочки
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Изучили дно и зоны отдыха: свердловские спасатели начали проверять пляжи к старту купального сезона
В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Екатеринбург