Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:08:02+03:00

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В субботу, 6 июня, на трассе под Екатеринбургом в районе города Ревда в ДТП пострадали четыре человека. Трое из участников аварии - сотрудники екатеринбургского «Теле-клуба».

Причиной ДТП стал выезд водителя внедорожника на встречную полосу движения, по которой ехал автомобиль Volvo с тремя сотрудникам концертной площадки. Все участники аварии попали в больницу №1 Первоуральска.

- Переломов у нас, слава Богу, нет. Мне зашили голову, отпускают домой. Водителя оставляют в больнице. Полиция сказала, что, если бы не Volvo, на которым мы ехали, нам был бы полный конец, - рассказывает пострадавшая в аварии руководитель отдела промо в «Теле-клубе» Ксения Табашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU