2020-06-06T10:13:10+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» устроил ДТП с рикошетом

Два человека попали в больницу
Лев ИСТОМИН
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Автомобиль пробил стальное ограждение. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуАвтомобиль пробил стальное ограждение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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В ночь на субботу 6 июня, в Екатеринбурге водитель за рулем «Яндекс.Такси» устроил «рикошетное» ДТП на улице Мира.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, около 5 часов утра 35-летний автолюбитель ехал по улице Мира в сторону улицы Студенческой на Nissan Almera.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На перекрестке такси вылетело на красный сигнал светофора, после чего автомобиль врезался сначала в грузовик, а потом его отрикошетило на металлическое ограждение на обочине проезжей части. Удар был такой силы, что препятствие было пробито транспортным средством.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки получили травмы брюшной полости и были доставлены в городскую больницу №36.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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