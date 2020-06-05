«Половина случаев в Чкаловском районе»: в Екатеринбурге активизировались фальшивомонетчики

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:36:03+03:00

Чаще всего фальшивки выявляют в банках Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция просит горожан быть более бдительными и внимательно проверять крупные банкноты

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Полиция Екатеринбурга предупреждает горожан о том, что в столице Урала увеличилось количество поддельных денег. Силовики просят горожан быть более бдительными.

С начала года УМВД по Екатеринбургу зафиксировало 205 случаев когда использовались поддельные денежные купюры.

- Сбыты фальшивок осуществляются в основном купюрами достоинством 5000 рублей высокого качества, реже - номиналом 2000 рублей, бывших в длительном употреблении, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции рассказали, что основная масса фальшивок выявляется в банках, после того, как там начинают считать наличку, привезенную в инкассаторских сумках из торговых точек.

Как выяснили силовики, половина всех выявленных с начала года случаев пришлась на Чкаловский район. Там зафиксировали 103 факта реализации поддельных денег.

- Следственным подразделением полиции возбуждено 158 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег), - уточнили в полиции.

Также в ведомстве рассказали, среди каких серий банкнот чаще всего встречаются фальшивки. Среди банкот достоинством в 5000 рублей подделки чаще всего встречаются в этих сериях: ХБ 26435**, 37548**, 67546**, БТ 26435**, 37548**, 67546**, МВ 43962**, 48251**, 89362**, МБ, БМ, МБ(БМ) 10637**, 13246**, 19728**, 20315**, 21086**, 24183**, 25937**, 26534**, 31024**, 39765**, 43605**, 48231**, 49603**, 50273**, 51327**, 53847**, 58847**, 61542**, 80597**.

В случае с купюрами достоинством 2000 рублей подделки встречаются среди этих серий: АА 009351698, 125129598, 125825528, 125645508, 127922571, 181568769, 182009536, 240920910, 266043456, 201244130, 204958810, 222099433, 3402249**, 4031520**, 442911129, 575913221, АВ 123456789.

Правда, указанный перечень не является абсолютным и постоянно обновляется, так как фальшивомонетчики совершенствуются.

- Кроме того, можно отметить тенденцию улучшения качества изготовления подделок, с применением капельно-струйных принтеров, с применением имитации полимерной полосы и лазерной микроперфорации. Данный способ в настоящее время является наиболее доступным и не требующим привлечения специалистов для изготовления печатных форм. Поддельные банкноты, изготовленные данным способом, в настоящее время имеют очень хорошее качество, и зачастую даже опытные сотрудники банковских учреждений не всегда могут отличить подделку от купюры изготовленной предприятием ГОЗНАК, - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Чтобы научить работников торговой сферы противостоять фальшивкам, силовики организовали оперативно-профилактические мероприятия «Купюра» и уже провели 928 инструктажей.

Полиция просит горожан и организации внимательно относится к крупным банкнотам и проверять их при расчетах. Более подробную информацию об элементах защиты купюр можно найти на сайте Центрального банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU