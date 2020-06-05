«Эвакуировались 25 человек»: в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит»
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит» на Мира,41.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в половине шестого вечера.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в погрузочно-разгрузочной зоне магазина, которая расположенная на улице. Огнем была охвачена картонная упаковка в металлических тележках.
- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из магазина самостоятельно эвакуировались 25 человек, - рассказали в МЧС.
На место выезжали четыре машины спасателей 17 пожарных. Фото: ГУ МЧС
Возгорание удалось потушить персоналу магазина и жителям дома при помощи воды и огнетушителей до прибытия пожарных.
На место выезжали четыре машины спасателей и 17 пожарных. Пострадавших в огне нет. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU