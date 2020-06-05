«Эвакуировались 25 человек»: в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит»

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:58:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Магнит» на Мира,41.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило спасателям в половине шестого вечера.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что возгорание произошло в погрузочно-разгрузочной зоне магазина, которая расположенная на улице. Огнем была охвачена картонная упаковка в металлических тележках.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из магазина самостоятельно эвакуировались 25 человек, - рассказали в МЧС.

На место выезжали четыре машины спасателей 17 пожарных. Фото: ГУ МЧС

Возгорание удалось потушить персоналу магазина и жителям дома при помощи воды и огнетушителей до прибытия пожарных.

На место выезжали четыре машины спасателей и 17 пожарных. Пострадавших в огне нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU