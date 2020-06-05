2020-06-05T17:16:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в больницах кормят хуже, чем в тюрьме: отвечает губернатор Куйвашев

Главе Среднего Урала пожаловалась женщина, чья мать заразилась коронавирусом в больнице № 24
Олег ГАЛИМОВ
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Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев COVID-19 (+251 за сутки)Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев COVID-19 (+251 за сутки)Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- У меня вопрос или крик души! – написала жительница Екатеринбурга губернатору Евгению Куйвашеву. – У меня мама лежит в больнице № 24, туда попала из больницы имени Чаклина. Там ее заразили коронавирусом. Там кормят хуже, чем в тюрьме. А вы постоянно говорите, что все в порядке!

Что ответил губернатор:

- Сожалею, что с вашей мамой так случилось. Иллюзий не питаю, и, конечно, не считаю, что проблем в здравоохранении нет и все замечательно. Такова обстановка: даже неработающие медучреждения находятся в зоне риска от COVID-19. Занос болезни чаще всего связан с приемом пациентов, которые болеют в бессимптомной форме. Питание, конечно, несколько отличается от привычного, так как относится к лечебному, диетическому. В планах у больницы – разнообразить его. Скорейшего выздоровления вашей маме.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зафиксировано 6930 случаев COVID-19 (+251 за сутки).

Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое. Всего уральские врачи вылечили 2997 пациентов. Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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