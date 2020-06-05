Изучили дно и зоны отдыха: свердловские спасатели начали проверять пляжи к старту купального сезона
Свердловские спасатели МЧС начали принимать места для купания на территории всего региона. Вчера, 4 июня, первым изучили городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске. Зона отдыха на нем соответствует всем требованием безопасности: на пляже установлен спасательный пост и организовано дежурство самих спасателей.
- Дно пруда проверено водолазами, детская и взрослая зоны для купания огорожены буйками, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пока что из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции пляж в Новоуральске закрыт, но на нем уже полным ходом идет подготовка ко «дню открытых дверей». Кроме него, в Центр ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области других заявок на приемку пляжей не поступало.
Напомним, что в прошлом году в Свердловской области из семи заявленных пляжей проверку прошли только пять – три частных в Первоуральске, один на базе отдыха в Сысерти и еще один в Новоуральске.
ИСТОЧНИК KP.RU