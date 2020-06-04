Как лечить COVID-19: рекомендации Минздрава

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:00:23+03:00

Как сообщает сайт Kp.ru, клинические исследования «Авифавира» еще не завершены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Российский Минздрав разработал памятку о том, как лечить коронавирус новым препаратом «Авифавир». Вот перечень условий для врачей, которые необходимо учитывать при использовании инновационного лекарства.

Как сообщает сайт Kp.ru, клинические исследования «Авифавира» еще не завершены, в Рекомендациях подчеркиваются важные условия применения препарата:

- использовать это лекарство разрешено только в условиях стационаров под наблюдением медперсонала;

- в инструкции к препарату обязательно должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации лекарства;

- препарат противопоказано назначать детям и беременным,

- а также ряд других условий.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.

ИСТОЧНИК KP.RU