Как лечить COVID-19: рекомендации Минздрава
Российский Минздрав разработал памятку о том, как лечить коронавирус новым препаратом «Авифавир». Вот перечень условий для врачей, которые необходимо учитывать при использовании инновационного лекарства.
Как сообщает сайт Kp.ru, клинические исследования «Авифавира» еще не завершены, в Рекомендациях подчеркиваются важные условия применения препарата:
- использовать это лекарство разрешено только в условиях стационаров под наблюдением медперсонала;
- в инструкции к препарату обязательно должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации лекарства;
- препарат противопоказано назначать детям и беременным,
- а также ряд других условий.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35.
ИСТОЧНИК KP.RU