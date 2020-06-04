2020-06-04T19:40:54+03:00
Общество

На каком сайте можно проголосовать по поправкам в Конституцию

Дистанционное голосование будет открыто с 25 по 30 июня
Лев ИСТОМИН
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Выразить свое мнение по поводу главного документа страны можно будет через интернетВыразить свое мнение по поводу главного документа страны можно будет через интернетФото: Олег ЗОЛОТО
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Электронное голосование для жителей всех регионов России проведут с 25 по 30 июня 2020 года на портале 2020og.ru.

Воспользоваться этим правом могут все, у кого есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Там появится специальный блок для голосования. Об этом пишет сайт KP.ru.

Если гражданин не успел воспользоваться правом дистанционного голосования через интернет, то 1 июля 2020 года его ждут на участке для голосования по месту жительства. Свое мнение можно будет выразить при помощи бумажного бюллетеня.

На участки из-за пандемии коронавируса будут пускать не больше 12 человек в час. На входе всем участникам голосования будут выдавать индивидуальные средства защиты – маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На каком сайте можно проголосовать по поправкам в Конституцию
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