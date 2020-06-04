2020-06-04T16:09:37+03:00
Общество

Около 7 миллиардов рублей отчислений ЕВРАЗа будет направлено на проекты развития Нижнего Тагила

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал», первый заместитель губернатора и Глава Нижнего Тагила подписали трехстороннее дополнительное соглашение
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Соглашение подписывает Денис Новоженов Фото: ЕВРАЗСоглашение подписывает Денис Новоженов Фото: ЕВРАЗ
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Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписали трехстороннее дополнительное соглашение о социально – экономическом сотрудничестве, которое подтверждает дальнейшую совместную деятельность, направленную на инфраструктурное развитие города. Согласно документу, Нижний Тагил получит около 7 миллиардов рублей из отчислений ЕВРАЗа.

Средства будут направлены на следующие проекты:

- строительство автодорожного мостового перехода через Тагильский пруд (второй и третий этапы);

- разработка и проведение гос. экспертизы проекта строительства детского центра культуры на Гальяно-Горбуновском массиве;

- реставрация и создание современного музейного комплекса ансамбля Заводоуправления Демидовых;

- разработка и проведение гос. экспертизы проекта «Реставрация музейного комплекса истории развития техники черной металлургии»;

- строительство многопрофильного легкоатлетического манежа в Дзержинском районе.

«Мы продолжаем сотрудничество с Нижним Тагилом и Качканаром и реализуем совместные программы развития. Безусловно, важно, что начато строительство долгожданного моста и наше соглашение закрепляет эти намерения. Но особенно значимо, что мы приступаем к реализации двух абсолютно новых проектов: подготовке и дальнейшему строительству детского центра культуры на Гальянке, где нет подобных заведений и где живет много семей металлургов; и реконструкции завода-музея, который уникален не только для нашего города и области, но и для всей страны. Это памятник истории черной металлургии, уникальный технический объект, который получит вторую жизнь после реставрации», - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Соглашение подписывает Алексей Орлов Фото: ЕВРАЗ

Соглашение подписывает Алексей Орлов Фото: ЕВРАЗ

«Благодаря поддержке губернатора и усилиям бизнеса в Нижнем Тагиле за последние годы произошли значительные улучшения. Здесь, как и во многих других городах Свердловской области, создается безопасная и удобная для жизни городская среда. Компания ЕВРАЗ многое делает для этого. Нашими совместными усилиями в городе будут отремонтированы популярные места культурного отдыха, построена новая спортивная инфраструктура, что полностью укладывается в направления деятельности, озвученные Евгением Куйвашевым в «Пятилетке развития», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Соглашение подписывает Владислав Пинаев Фото: ЕВРАЗ

Соглашение подписывает Владислав Пинаев Фото: ЕВРАЗ

«Нижний Тагил всегда был и остается флагманом в поиске и реализации эффективных форм взаимодействия бизнеса и муниципалитета. Работа в рамках трехстороннего соглашения между областным правительством, городом и компанией ЕВРАЗ является максимально продуктивной. Сегодня мы видим, как много уже сделано в рамках выполнения предыдущих договоренностей, – сказал Владислав Пинаев. – Уверен, реализация нового дополнительного соглашения даст серьезный импульс дальнейшему развитию комфортной городской среды в Нижнем Тагиле и послужит примером для других представителей крупного бизнеса Среднего Урала по поддержке муниципальных образований региона», - говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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