Медики уральской глубинки добились премий только через прокуратуру
Прокуратура Туринского района, что в Свердловской области, провела проверку своевременности выплаты премий, предусмотренных медикам, сражающимся с коронавирусом, постановлением Президента РФ Владимира Путина.
Проверка показала, что двое медработников Туринской ЦРБ – участковый педиатр и фельдшер – так и не получили премий за апрель. Хотя, при этом, в апреле работали с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус.
- По данному факту прокуратура Туринского района в мае этого года внесла представление в адрес главного врача больницы с требованием устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
И только после этого медикам выплатили все положенные премии.
ИСТОЧНИК KP.RU