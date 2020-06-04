2020-06-04T15:03:24+03:00
Общество

Медики уральской глубинки добились премий только через прокуратуру

Сотрудникам горбольницы были положены дополнительные выплаты, назначенные Президентом РФ, как тем, кто работает с людьми, болеющими коронавирусом
Мария Трапезникова
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Медикам уральской глубинки выплатили премии только после вмешательства прокуратурыМедикам уральской глубинки выплатили премии только после вмешательства прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Туринского района, что в Свердловской области, провела проверку своевременности выплаты премий, предусмотренных медикам, сражающимся с коронавирусом, постановлением Президента РФ Владимира Путина.

Проверка показала, что двое медработников Туринской ЦРБ – участковый педиатр и фельдшер – так и не получили премий за апрель. Хотя, при этом, в апреле работали с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус.

- По данному факту прокуратура Туринского района в мае этого года внесла представление в адрес главного врача больницы с требованием устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

И только после этого медикам выплатили все положенные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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