2020-06-04T14:45:54+03:00
Общество

На свердловских трассах будут ловить родителей, перевозящих детей без автокресел

Штраф за нарушения правил перевозки маленьких пассажиров – три тысячи рублей
Мария Трапезникова
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На свердловских трассах будут ловить родителей, перевозящих детей без автокреселНа свердловских трассах будут ловить родителей, перевозящих детей без автокреселФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предстоящие выходные на свердловских трассах инспекторы ГИБДД проведут специальные рейды, в ходе которых будут ловить водителей-нарушителей, перевозящих детей не по правилам ПДД. Тотальные проверки пройдут на выездах из городов, на трассах региона и вблизи мест отдыха.

- Проведение таких мероприятий стало актуальнее в связи с наступлением теплой погоды, каникулами у детей и семейными поездками граждан к местам отдыха, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Полицейские будут следить за тем, чтобы дети сидели в специальных автокреслах, чтобы сами устройства соответствуют весу и росту маленьких пассажиров, чтобы они были пристегнуты ремнями безопасности. Штраф за такие нарушения – три тысячи рублей.

Только с начала года сотрудники ГИБДД выявили порядка восьми тысяч нарушений правил перевозки детей в машинах. За пять месяцев было зарегистрировано 49 ДТП, в которых травмы получили дети, в четырех случаях они перевозились с нарушениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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