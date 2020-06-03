«Кто на коне?»: Екатеринбург вошел в топ-5 самых «велосипедных» городов России

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:36:19+03:00

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Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг городов России и стран СНГ, которые наиболее популярны у велосипедистов. Сюда же входят и обычные поездки на велосипедах, и специальные велотуры по городским маршрутам.

Список был подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который традиционно, по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году, отмечают 3 июня.

- Рейтинг был составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях, - рассказали в пресс-службе «ТурСтата».

В первую десятку самых «велосипедных» городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU