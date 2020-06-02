2020-06-02T22:01:01+03:00
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование гибели екатеринбуржца, застреленного СОБРом

В ведомстве рассказали, что проверка находится на контроле руководства прокуратуры области
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Спецназовцы посчитали, что в квартире находится заложникСпецназовцы посчитали, что в квартире находится заложникФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку, которую проводит Следственный комитет из-за гибели 27-летнего Владимира Таушанкова. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в многоэтажке на ЖБИ силовики застрелили 27-летнего парня. Молодой человек погиб в ходе штурма собственной квартиры, который произошел вскоре после того, как он стащил в магазине четыре рулона обоев. «Комсомолка» собрала все, что известно на данный момент о трагедии в этом материале.

- В связи с тем, что мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии и у него в руках находился предмет, похожий на оружие, сотрудниками подразделения Росгвардии было применено огнестрельное оружие. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что доследственная проверка по поводу гибели Владимира Таушанкова, организованная СКР, находится на контроле руководства прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Екатеринбурге силовики расстреляли парня, который украл обои»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели екатеринбуржца, застреленного СОБРом
В Свердловской области дети стали чаще болеть коронавирусом
Возвращение после карантина: стало известно, когда ФК «Урал» сыграет в Российской Премьер-Лиге
Перевозки пассажиров на СвЖД в мае 2020 года снизились на 44%
Как правительство Свердловской области поддержит предпринимателей, пострадавших от коронавируса: рассказывает губернатор Евгений Куйвашев
Уральский ракетостроитель назвал причину кризиса в российской космонавтике
«Красное&Белое» устранило нарушения после вспышки коронавируса на складе
Семь магазинов «Красное и Белое» в Свердловской области оштрафовали на 400 тысяч после вспышки коронавируса
Вице-губернатор: «Скоро Свердловская область выйдет на плато»
«Во всем виновата буква “Ё”»: в уральской глубинке воспитателю детского сада не начисляли льготы из-за ошибки в документах
Следователи СКР выясняют, правомерно ли спецназ застрелил парня на ЖБИ
За сутки медики обследовали на коронавирус шесть тысяч свердловчан
Мэрию Нижнего Тагила заставили отремонтировать сгоревшую квартиру ветерана
Уральский ракетостроитель опроверг слова Кудрина по поводу Илона Маска
За время пандемии в СОКБ №1 в Екатеринбурге коронавирусом заболели почти 100 человек
Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки
Полицейские поймали екатеринбуржца, который оборудовал у себя дома мини-плантацию конопли
Свердловский прокурор разберется в смерти подростков, отравившихся газом
До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету
«Могла уехать в другой город»: на Среднем Урале ищут 17-летнюю школьницу, сбежавшую из дома
В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ
Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана
За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки