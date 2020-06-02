Прокуратура взяла на контроль расследование гибели екатеринбуржца, застреленного СОБРом

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:01:01+03:00

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Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку, которую проводит Следственный комитет из-за гибели 27-летнего Владимира Таушанкова. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в многоэтажке на ЖБИ силовики застрелили 27-летнего парня. Молодой человек погиб в ходе штурма собственной квартиры, который произошел вскоре после того, как он стащил в магазине четыре рулона обоев. «Комсомолка» собрала все, что известно на данный момент о трагедии в этом материале.

- В связи с тем, что мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии и у него в руках находился предмет, похожий на оружие, сотрудниками подразделения Росгвардии было применено огнестрельное оружие. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что доследственная проверка по поводу гибели Владимира Таушанкова, организованная СКР, находится на контроле руководства прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU