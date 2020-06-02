Следователи СКР выясняют, правомерно ли спецназ застрелил парня на ЖБИ
Следственный комитет впервые прокомментировал убийство 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Мужчина был застрелен СОБРом во время операции по задержанию. За несколько часов до этого он украл четыре рулона обоев из магазина.
- По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации. Следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области.
Рассказ отца убитого, который стал свидетелем произошедшего, можно прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU