Следователи СКР выясняют, правомерно ли спецназ застрелил парня на ЖБИ

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:03:19+03:00

Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, чем в настоящее время и занимаются сотрудники СКР по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, Владимир Таушанков был судим за оборот наркотиков

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Следственный комитет впервые прокомментировал убийство 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Мужчина был застрелен СОБРом во время операции по задержанию. За несколько часов до этого он украл четыре рулона обоев из магазина.

- По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации. Следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области.

Рассказ отца убитого, который стал свидетелем произошедшего, можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU