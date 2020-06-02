2020-06-02T15:03:19+03:00
Происшествия

Следователи СКР выясняют, правомерно ли спецназ застрелил парня на ЖБИ

Как оказалось, Владимир Таушанков был судим за оборот наркотиков
Олег ГАЛИМОВ
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Выводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, чем в настоящее время и занимаются сотрудники СКР по Свердловской областиВыводы о правомерности действий всех участников данной ситуации можно будет делать только по итогам тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, чем в настоящее время и занимаются сотрудники СКР по Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет впервые прокомментировал убийство 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Мужчина был застрелен СОБРом во время операции по задержанию. За несколько часов до этого он украл четыре рулона обоев из магазина.

- По данному факту следственными органами была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации. Следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области.

Рассказ отца убитого, который стал свидетелем произошедшего, можно прочитать здесь.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратила внимание на гибель 27-летнего парня на ЖБИ, застреленного СОБРом во время штурма. Омбудсмен написала в Следственный комитет запрос, где попросила следователей разобраться в произошедшим, а также дать комментарии по поводу этой истории (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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